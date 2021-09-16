疫情稍緩，臺北市就業服務處17日上午9時30分至12時30分在將在北市萬華區艋舺大道101號西側臨康定路廣場及聯通道下廣場(萬華火車站出口廣場)，舉辦「開薪就業」中型徵才活動，此次共邀請15家廠商參與，精選793個工作機會，平均月薪33.7K，最高可達10萬元。勞動局長陳信瑜表示，現場因應防疫政策，採戶外辦理，市民可安心求職，開心就業。

陳信瑜表示，此次參與廠商數還是以餐飲服務業居多占33％，製造業占27％，釋出的職缺管理階層達13％，非管理階層屬於高科技人才職缺者達29％，高薪族群平均自43K起薪，職缺亮眼程度破表。

陳信瑜說，就服處於這次招商過程中，原以為因疫情之故，許多公司行號莫不以放無薪假、減班縮時，紓困4.0方案熬過這次難關，擔心開出的職缺會不如預期，然而實況卻出乎意料之外，此次參與的廠商紛紛看好疫後市場，釋出的職缺及薪資待遇格外吸睛，盤點職缺30K以上多達77個，538個工作機會，約占7成，和去年同期相較，工作職缺顯得更多元，提供薪資福利也很優厚。

陳信瑜指出，餐飲服務業本次徵才有365個工作機會，其中海底撈火鍋的法務經理薪高達100K、菁英外語儲備幹部及基層實習人員制度完整，聯發國際餐飲釋出總公司職缺海外營運事業處高階主管、駐區主管、新品牌品牌主管、行銷企劃主管、營運管理幹部、資訊部經(副)理、海外營運事業處儲備督導等，工作機會多且精，歡迎業界好手前來挑戰。

製造業則不受疫情影響，出口仍維持強勁，岱鐠科技、欣興電子、桓達科技、亞尼克菓子工房共釋出230個工作機會，韌體工程師Golang 後端開發工程師、硬體研發工程師、資深硬體研發工程師、演算法工程師、機構高級工程師、射頻研發工程師/高級工程師、韌體研發工程師從40K起薪，以能力資歷敘薪，議價空間大。

陳信瑜最後強調，東森國際的職缺也很精采，新媒體的資深數據工程師70K起薪，而記者、影音編輯都是鮮少在徵才活動出現的職缺，寵物市場的守護者獸醫及寵物美容師，高薪介於40K至60K，更是極具發展前景的職業，歡迎有興趣的民眾前來遞件應徵。

其他如巨匠電腦、貳樓餐飲、石研室、三商家購、金興發、揚秦國際、三井資訊、台灣宅配通，歡迎市民朋友多加把握難得的求職機會，且提醒求職民眾著正式服裝前來共襄盛舉，防疫期間請佩戴口罩，進出場地採實名制及人員流量管控，亦請求職者務必攜帶「身分證」正本前往。

本次參與廠商財務結構穩健，非但不受疫情風暴打擊，且積極提供優質就業機會目前皆無勞資爭議以及無薪假狀況。搭配政府「安穩僱用2.0」資格，只要9月30日前錄取報到者，還可領取2萬獎勵津貼。本活動亦提供臨時托育服務。

就服處表示，就業媒合完全免費，活動相關訊息請至台北就業大補帖網站查詢（https://www.okwork.taipei/）或電洽就業服務專線02-23085231。因應疫情變化，本活動將依據中央流行疫情指揮中心相關防疫指引滾動式調整辦理方式。