高鐵延伸宜蘭，傳在行政院長蘇貞昌關切下，站址可望由被剃除的四城站出線，引爆地方反彈。國民黨籍宜蘭縣議長張建榮、民進黨籍宜蘭市長江聰淵，今率跨黨派人士赴立院遞交「宜蘭站是最佳方案」意見書；游錫堃公開接見表態支持，直言「設在四城到底是在幹什麼？」縣議會、鄉鎮市長、代表會已有逾3／4連署支持設站宜蘭市，代表縣民強烈反對設址四城站，「希望行政院深思」。

高鐵延伸宜蘭案於去年拍板，針對鐵道局提出四城、宜蘭、縣政中心及羅東4個站址評估，地方及專家建議設置宜蘭站較為折衷，但交通部在今年8月表態將四城列為優先選項後，引發地方反彈。

宜蘭縣議長張建榮、宜蘭市長江聰淵等地方跨黨派政界、民間團體百餘人，今集結前往立法院拜會游錫堃，遞交「迎接高鐵，宜蘭站是最佳方案」陳述意見書，游錫堃親自出面接待，並表態支持。

意見書內容強調，宜蘭站周圍公有土地最多、民宅拆遷最少，反觀設址四城必須徵收數百公頃良田，形同造成國土農地流失；同時，宜蘭站人口最多，旅客乘載量最大，與宜蘭站無縫接軌，現有的接駁系統也可通往全縣各聚落與景點，呼籲高鐵選址不應再陷入新市鎮開發的迷思。

對此，游錫堃表示，有冬山、蘇澳民眾告訴他，高鐵站若設在四城，開車走高速公路繞到四城再搭高鐵，乾脆直接開車去台北更快，「這樣說有道理，蘇澳、冬山的人會去搭高鐵嗎？車站這樣選是有問題啊！」

游錫堃說，他對宜蘭要設在宜蘭、縣政中心、羅東其實都沒有堅持，只要地方決定都樂見，「現在你們要選擇在宜蘭站，我也舉手支持」，「但如果選在四城，蘇澳人這樣問我的時候，我要怎麼說？說到底，設在四城到底是在幹什麼？所以你們來是有道理的。」說到這，台下當場響起掌聲。

游錫堃強調，今天到場的人是不分黨派，除了議長、市長，民進黨、國民黨、民眾黨的宜蘭縣黨部主委都到場，時代力量主委雖然有事情，但卻是由黨主席陳椒華親自到場，連宜蘭縣議會的無黨籍聯盟也現身，可以看出宜蘭縣各政黨都對這件事都有意見。

游錫堃說，統計至15日晚間為止，34席宜蘭縣議員已經有25人連署、12個鄉鎮市長有9人連署，全都超過3／4，連代表會也有超過3／4連署，這個數字就可看出這是跨黨派的想法，「大多數的民意支持我們就要打拼，民意反對就要想辦法檢討。」

游錫堃強調，西部高鐵特區開發，包括彰化、雲林、嘉義，其實都沒有太成功，主管交通的行政部門要了解地方民意，如果還要設在四城，這樣不好，「我本來不介入，但今天大家這麼團結，議長都來了，我還能說不管嗎？」

由於游錫堃為民進黨正國會的龍頭，支持高鐵設站宜蘭市是否有派系考量？游錫堃打趣地指著身邊隸屬新潮流系的宜蘭市長江聰淵說，「沒有這個問題啊，你看這位，是哪個派系的？」所以這是跨黨派想法，跟派系沒關係。

面對行政院已表態屬意四城，是否仍會將意見書轉交給政院？游錫堃說，會再看怎麼處理，但今天宜蘭縣跨黨派、民間團體都站出來，縣內五大黨團也到場，看出宜蘭縣民非常強烈反對設址四城站，「希望行政院深思」。