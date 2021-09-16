女星薔薔（林嘉凌）經常上許多綜藝節目，因直率大膽敢言的性格受到歡迎，身材火辣性感的她穿衣風格多走展示身材的豪放歐美風，然而日前她卻在節目上和小優（游振宜）玩換衣遊戲，沒想到小優竟然撐起了薔薔的風格，薔薔也破天荒從辣妹形象變成鄰家女孩。

薔薔和小優在節目《同學來了》中，分享自己衣櫃中的衣物，現場的來賓還指出，「其實薔薔跟小優都很漂亮，但她們差別就是差在，薔薔感覺就是要去夜店，小優感覺就是可以去逛夜市。」接著小優換上薔薔的低胸禮服，S曲線頓時現形，讓全場超驚艷。

連主持人納豆、阿KEN都忍不住狂讚，「人要衣裝」、「妳要花點錢買衣服啦！妳不要找那種便宜的，妳要買這種的！」安心亞也讚嘆她變得身材很好，「妳變得好有質感喔！妳剛剛穿得像孕婦，現在穿這身材超好欸！」讓小優害羞稱自己的好身材平常都被隱藏住了。

當薔薔換上小優的碎花洋裝後，瞬間變成鄰家姊姊，還有日本雜誌上混血模特兒的時尚和清新感，結果大受好評，連造型師李明川都驚呼自己嚇到了，小優事後也在IG曬出當天辣照，「我怎麼有這個膽子跟薔薔換衣服啊，你們覺得有改造成功嗎？還是以後要走辣妹風了。」