台北市長柯文哲15日曝，他與民進黨分手主因是基隆輕軌80億元預算一夕間暴增成基隆捷運580億元。基隆市長林右昌16日再駁斥，從沒聽說過這數字，現在是照柯的想法終點站拉到南港車站，且交通部、北北基都早已取得共識，是「升級加強版方案」，早已不是最早的情況。

林右昌說，他首先感謝柯市長跟新北市長侯友宜，在先前交通部舉行的會議中達成歷史性共識，現在規畫中的基隆捷運跟最開始的構想相比，已大幅升級，不可同日而語，基隆捷運將會整合民生汐止線，也就是侯友宜一直提的汐東段。

林右昌還說，基隆捷運先前採取輕軌系統加上平面車站，在市長會議中也遵照柯的意見，不僅路線延伸到南港車站，車站站體也提升為2處地下車站，因此捷運必須要從樟樹灣開始以地下化進入北市，整個系統也從原本的輕運量提升為中運量，這已經是一個升級版的基隆捷運，不是最早時候規畫的一個Tram-Train或是輕軌的構想。

「柯所提到580億元的數字，我倒從來都沒聽說過。」林右昌解釋，在與雙北整合後，基隆捷運的運能及效益也已經大幅的提升，現在的方案其實是四方共識的方案，也是升級、加強版的方案，至於因為整個系統的升級還有服務範圍以及運量提升，總經費金額有部分且適當的增加也是理所當然，包括南港兩個地下化站體，增加的經費其實就相當多。

林右昌指出，最早期的時候台北捷運1公里的建造費用大概是25億元左右，但現在台北捷運興建的成本1公里大概是50億到60億元，但對於系統、服務範圍以及運量提升，都應該朝向最優化的方向來思考，目前全案正由交通部、鐵道局進行綜合規畫中，市府也會尊重交通部的規畫。