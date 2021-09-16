新竹市長林智堅拋出新竹縣市合併的想法引起議論，進一步又發展成併入苗栗升格第七都。不過綠黨委託民調公司調查，對於竹竹苗合併，不同意高達71.6％。民眾黨立委高虹安對此表示，現行的縣市行政架構由來已久，新竹地名更是歷史源遠流長，無論新竹縣民、市民的「新竹認同」度自然都相當高。如果在考慮爭取資源、共同生活圈的面相上，認為要竹竹合併的心理障礙是較小的。

高虹安進一步表示，在人口結構上，新竹縣與新竹市接壤的寶山與竹北、竹東就佔竹縣人口66％(38萬／57萬），為共同生活圈。這份民調母體只有新竹縣市民眾，並沒有把苗栗縣民納進來，但題目設計卻又問了贊同不贊同苗栗併進來，如此結構與問法下的民調，自然容易得出竹竹合併支持率高、竹竹苗合併支持低的情況。

高虹安指出，新竹市雖然與苗栗竹南等地接壤，為共同生活、工作圈一部分，但竹縣與苗栗的淵源及直接連結都較小，以及考慮到人口資源分配問題，都有可能是新竹人較為排斥與苗栗共同合併的原因。

高虹安強調，不論是竹市、竹縣還是苗栗，身為中央民代，我們都隨時會注意各地方的民意與需求。無論未來行政區如何劃分，都希望不要政治操作、因人設事，重點是兼顧整體國土規劃的合理發展，以及為地方爭取更多資源與權益；現階段在未合併升格前，鼓勵共同生活圈但跨縣市與行政區的首長，在治理機制上建立更緊密的合作，包括颱風假、防災機制、交通網等議題上密切合作，才能造福地方鄉親。