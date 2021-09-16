彰化縣長王惠美16日一早到溪湖視察河東路、員鹿路三段、湳底路、信善街等四條道路，有些道路10多年來一補再補，嚴重影響民眾用路安全。（吳建輝攝）

溪湖鎮河東路、員鹿路是溪湖聯外重要道路，串聯起溪湖許多重要道路，但路面老舊現況有多處龜裂、破損待修補，嚴重影響民眾人車通行安全。（吳建輝攝）

溪湖鎮河東路、員鹿路是溪湖聯外重要道路，串聯起溪湖許多重要道路，但路面老舊現況有多處龜裂、破損待修補，嚴重影響民眾人車通行安全，彰化縣政府工務處擬定養護計畫後，16日彰化縣長王惠美親自前往視察，並指示要如期如質完工，確保民眾的行車安全。

彰化縣長王惠美16日一早到溪湖視察河東路、員鹿路三段、湳底路、信善街等四條道路，有些道路10多年來一補再補，嚴重影響民眾用路安全，經民代向縣府反映，縣府編列1750萬元辦理改善工程，要給鄉親一條安全回家的路。

王惠美表示，河東路連接河東里、埔鹽太平村、三省村等，是溪湖地區重要的道路，但因為路面龜裂民眾常常抱怨開車經過會「七七叩叩」，目前縣府已發包編列總經費525萬元，改善長度共1377公尺，目前正在與台水、瓦斯、台電、中華電信溝通，要進行管線整合，讓民眾不會因為下雨經過人孔蓋而滑倒。

王縣長說，員鹿路三段、湳底路、信善街，這3條道路改善1982公尺，共投入1225萬元，包含員鹿路三段從頂寮橋到頂新路口774公尺，湳底路從崙仔腳路口到媽厝龍水宮1032公尺，信善街則是從員鹿路三段路口一直到彰化路三段口176公尺，相信改善以後，會讓所有鄉親出入更安全。

溪湖鎮長黃瑞珠也說，感謝縣長關心重視地方基礎建設，給予溪湖道路工程的補助相當全面，老舊道路一補再補，坑坑巴巴除了不安全之外，也嚴重影響市容，經過民代議員陳情以後，縣府就立即投入改善，感謝縣長縣府支持，讓溪湖鄉親能有安全平穩的道路使用。