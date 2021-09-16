好市多販售的盒裝中衛口罩，因為俗又大碗，原本就很受歡迎，去年初新冠肺炎疫情爆發後，全台搶口罩，好巿多的中衛口罩直接消失，如今時隔1年多再度開賣，不少眼尖網友發現，這款口罩的片數沒有改變，但價格卻硬生生從285元漲到585元，直接飆漲1倍，讓許多網友們忍不住驚呼，這也差太多了吧！我OK你先買。

一名網友昨在臉書社團《好市多商品經驗老實說》發文分享，高雄好市多開賣中衛口罩，1大盒200入售價585元，而且每卡限購1組，口罩顏色為藍色和綠色。

不少網友看了卻忍不住驚呼太貴了，「我OK，你們先買」、「漲價超過一倍」、「只有我覺得貴嗎？」、「價格回不去了」、「也沒有特別好用，但特別貴」、「外面買都比較便宜」、「現在又不缺口罩，何必要搶著買」、「比以前貴了一倍幹嘛搶」。

好市多中衛口罩回歸後漲價，網友PO出過去超優惠價格。（圖／翻攝自好市多商品經驗老實說）

甚至還有網友貼出過去相同包裝，內容物同樣是藍色與綠色的口罩，也一樣都是200片一盒，價格卻只要285元，平均1片口罩只要1.45元，對比如今的585元，許多網友大嘆，「價格跟以前也差太多了」、「價格也漲太多了」。

不過，也有網友留言緩頰說，好市多販售的這款藍綠混裝的中衛口罩，200片只賣585元，平均下來1片只要2.9元，其實並沒有很貴，因為平常在美妝店想買盒裝的中衛口罩，幾乎1盒50片就要250元了。