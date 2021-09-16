民進黨立委陳亭妃在戲劇中軋一角，扮演媽祖，但因先前台中長盧秀燕也曾在「女兵日記女兵報到」中露臉，遭NCC認定為置入性行銷，開罰20萬元；陳亭妃表示，參與演出前已發文向NCC確認，只要在播送前後揭露訊息，即符合「廣電法」等法律之規定。不過此事也遭網友質疑雙標，直言「所以她可以拍戲，盧市長不能？」

盧秀燕因在聯利媒體公司旗下TVBS歡樂台的「女兵日記女兵報到」戲劇中露臉，被國家通訊傳播委員會（NCC）認定為置入性行銷，開罰20萬元。聯利不服提告，台北地院本月初認定NCC裁罰並無違誤，判聯利敗訴；可上訴。

而民視古裝劇《新台灣奇案》，日前在台南祀典大天后宮隆重舉辦開鏡儀式，宣布第二單元《思想起》將從大天后宮為起點，述說媽祖的故事，劇中扮演媽祖角色的正是民進黨立委陳亭妃。

民進黨立委陳亭妃在戲劇中軋一角，飾演媽祖。（陳亭妃辦公室提供）

此事在網路上引發討論，網友在相關報導下方留言，「別鬧了」、「是因為有黨證吧」、「有考慮過媽祖的感受嗎」；另有不少人質疑，盧市長剛好路過被劇組加戲要罰，陳亭妃真的入戲就不用罰？根本是雙標無下限。

針對是否涉及置入性行銷，陳亭妃解釋，參與演出前已向NCC確認，只要有在播送前後揭露訊息，即符合「廣電法」等法律之規定。