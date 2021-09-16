台南市山上花園水道博物館擁有豐富人文及工程建築，多樣化生態也讓園區成為最佳觀測自然場域，日前甚至出現相當罕見、具有環境指標性的彩裳蜻蜓，讓不少人驚艷！

博物館表示，今年入夏以來，園區陸續出現眾多造型特殊的昆蟲，除彩裳蜻蜓外，還有形似瓢蟲卻有透明外衣的金花蟲、與綠葉融為一體的灌木蟋蟀，以及外形像蠍子的鞭蠍，讓山上花園水道博物館成為生態友善最佳場域。

其中，又以彩裳蜻蜓最為罕見，因為牠具有環境指標性，要生態很好的環境才有機會一窺芳蹤，當山上花園水道博物館園區出現彩裳蜻蜓時，而且一口氣出現5、6隻，讓博物館人員都一陣驚呼。

社區大學環境教育學程講師晁瑞光表示，昆蟲是動物界中，數量與種類最多的一個族群，卻因為大多數體型嬌小而常被忽略，其實每天都有數十、甚至數百種昆蟲在日常生活中與人類共處，這麼多「夥伴」如果不認識的話，非常可惜，水道博物館擁有這樣的資源，相當難得，也值得用心保護。

館方也將此視為珍貴天然資源，除小心維護，也隨時用照片記錄，並分享在博物館臉書粉絲專頁，希望讓大眾注意到不同世界的精彩，了解生物多樣性，進一步意識到保育的重要性。也呼籲入園民眾，如果有機會看到這些可愛「小朋友」，遠遠觀賞就好，不干擾不破壞，才能讓生態環境永續發展。

文化局指出，山上花園水道博物館過去為水源地，人員出入受到嚴格管制，生態得以完整保留，且後來成為農業局苗圃期間，又培育大批樹苗，吸引許多昆蟲、禽鳥等動物棲息，長久下來，形成生態豐富場域，為了珍惜這寶貴的資源，館方在維護環境時，以最低限度對環境干擾方式進行，雖然人力消耗很大，但總算營造出這樣的成果。