新竹縣政府16日於府前廣場，與新竹捐血中心合作，舉辦捐血活動，期望能解血庫之荒。（莊旻靜攝）

受到疫情影響，全台捐血量大幅下滑，新竹縣政府為了響應捐血活動，16日上午9點起至下午4點，與新竹捐血中心合作，在縣府前廣場舉辦捐血活動，縣長楊文科也號召府內同仁響應，期望能提升血液庫存量，以備醫療用血的不時之需。

楊文科表示，防疫不能少、捐血不能停，因此也鼓勵府內同仁響應捐血活動，並由人事處主辦。新竹捐血中心主任王德龍表示，近月的血液庫存量一直在低檔，統計到16日清晨，庫存量平均只剩下5.4天，其中O型血最缺，僅剩下3.3天庫存，與7天的安全庫存仍有不小差距。

王德龍也說，每周四、五為傳統血袋大出庫的日子，尤其中秋節4天連假在即，各醫院均會儲存備用，使血液庫存將更低，「十分危急」，他很感謝新竹縣政府舉辦捐血活動，期望能透過大眾捐血，解除血荒警報。

王德龍也說，中秋節連假期間，各捐血中心的捐血室均不打烊，希望大眾能踴躍捐血。