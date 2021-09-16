為提供民眾更多元選擇，全家(5903)宣布下半年將斜槓下午茶專門店，以「微現做」概念─現場簡單調理、品質風味講究、方便快速外帶三大特色，打造多樣化的新型態熟食區，預計今年將擴大導入至200間販售店，且即日起Let's Cafe再精選推出新單品口味「烏干達月亮山」，期望帶動今年單品咖啡銷售成長達占整體咖啡銷售2成。

便利商店熟食區長期以來，以現場調理、香味撲鼻、快速免等待的特性，成為便利商店吸客進店的帶路雞，為提供民眾更多元選擇，全家便利商店去年於限定店導入現烤中式千層餅、西式甜點麵包，帶動單店熟食區業績成長20%，且購買高峰集中於下午3點至5點，成為不少民眾下午茶點心首選。

全家便利商店鮮食二部部長林鴻成表示，近期觀察發現現煮咖啡有超過3成民眾選擇於下午時段飲用，現煮茶飲銷售高峰更集中於下午14點過後，顯現便利商店已開拓出下午茶新藍海市場。

看好民眾對現烤烘焙的需求與喜好，「全家」宣布下半年將斜槓下午茶專門店，以「微現做」概念─現場簡單調理、品質風味講究、方便快速外帶三大特色，每日現烤推出近10款中西式點心，打造多樣化的新型態熟食區，除瞄準烘焙白金擴大導入現烤點心販售店外，再結合咖啡黑金、茶飲褐金兩大商品，9月起將逐步於百間店推出私品茶現磨系列，全店再推出Let’s Cafe單品咖啡新口味「烏干達月亮山」，打造烘焙、咖啡、茶飲新成長曲線，預計今年將擴大導入至200間販售店。

全家便利商店自2017年率同業之先推出單品咖啡，於全台超過3800間店販售，成為全台最大單品咖啡連鎖店，創下年銷千萬杯佳績，已成功養出「全家」單品客、擄獲咖啡嗜好者的味蕾，且目前全台近1700間店舖可販售雙單品口味，提供消費者更多元的咖啡選擇，為提供民眾更高品質的午茶享受，即日起Let's Cafe再精選推出新單品口味「烏干達月亮山」，期望帶動今年單品咖啡銷售目標，從佔整體咖啡銷售1成，成長達到佔整體咖啡銷售2成。

根據統計，台灣冷熱飲料店營業額去年高達近600億元，且營業額10年快速成長3倍，看好茶飲市場持續上揚趨勢，「全家」私品茶積極開發市場區隔化商品搶市，作為民眾午餐後或是搭配下午點心的選擇，特別瞄準上班族、小資族，主打以平價就可以喝到一杯講究品質的茶，即日起再於限定店舖推出私品茶「現磨系列」。

全家表示，私品茶「現磨系列」由機器自動化切磨茶葉、現沖萃取，讓茶香不失散且風味更穩定，可享受到手沖口感，且可搭配牛奶製成奶茶，目前推出「蜜香紅烏龍」、「蜜香紅烏龍醇奶茶」、「梔子四季春」、「梔子四季春醇奶茶」四款商品，預計10/6再推出期間限定果茶，使用金鑽鳳梨、愛文芒果製成，私品茶「現磨系列」即日起將擴大導入，今年預計達百間。