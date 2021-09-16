戰車營於北埔海灘進行反擊作戰操演。（軍聞社提供）

CM21人員運輸車自樹林間疾駛而出。（軍聞社提供）

國軍漢光37號演習實兵操演今日進入第4天，第二作戰區在花蓮北埔海灘進行反擊作戰操演，擔任地面打擊部隊的戰車營，向模擬的登陸敵軍發起反擊，順利殲滅來犯之敵，展現官兵平時勤訓精練成果。

上午演習狀況，戰車營官兵依計畫進入待機位置，待命向目標區發起攻擊。戰車營接獲命令後，戰、甲車自北埔海灘兩側樹林疾駛而出，迅速對敵實施反擊，順利完成灘岸反擊作戰任務。