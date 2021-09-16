第二作戰區反擊作戰操演 官兵展精實訓練成果 13:522021/09/16 中時 呂昭隆 、 黃子明 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 「漢光37號」實兵演練16日在屏東車城滿豐漁場實施反登陸火砲射擊，陸軍564、333旅聯兵營及43砲指部等單位，以155榴炮、M109、M110自走砲打擊假想敵，當砲兵部隊待命射擊時，一群人字形排列的大白鷺正好適時飛過前面海域。（黃子明攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 戰車營於北埔海灘進行反擊作戰操演。（軍聞社提供） CM21人員運輸車自樹林間疾駛而出。（軍聞社提供） 國軍漢光37號演習實兵操演今日進入第4天，第二作戰區在花蓮北埔海灘進行反擊作戰操演，擔任地面打擊部隊的戰車營，向模擬的登陸敵軍發起反擊，順利殲滅來犯之敵，展現官兵平時勤訓精練成果。 上午演習狀況，戰車營官兵依計畫進入待機位置，待命向目標區發起攻擊。戰車營接獲命令後，戰、甲車自北埔海灘兩側樹林疾駛而出，迅速對敵實施反擊，順利完成灘岸反擊作戰任務。 第四作戰區「聯合反登陸作戰操演」實彈射擊 驗證部隊訓練成果 漢光第3天 第一作戰區反登陸作戰操演精準打擊 #反擊 #戰車營 #北埔 #第二作戰區 #作戰 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 佳冬戰備道戰機成功起降 強化飛行員應處能力 14:542021/09/15 政治 營建署發布不實新聞 北市強烈抗議要求更正 12:062021/09/16 區域情報-台北 佳冬戰備道戰機首次起降 高難度操演 04:102021/09/15 政治要聞 漢光演習重頭戲登場 蔡英文親赴屏東視導戰機起降 08:262021/09/15 政治 漢光反登陸作戰演習登場 自走砲射擊108發超震撼 12:172021/09/16 政治 佳冬戰備道戰機成功起降 帥氣飛官曝光 14:372021/09/15 政治 漢光演習特殊的一幕 馬防部官兵在「盡忠報國」標語下操演 07:582021/09/15 政治 防衛創意 蚵架堆疊成阻絕設施 04:102021/09/15 政治要聞 漢光第4天重頭戲登場 屏東楓港地區反舟波重砲射擊 07:512021/09/16 政治 短場降落 飛官：要更精準觸地 04:102021/09/16 焦點要聞 蔡視導 戰機首度起降佳冬戰備道 04:102021/09/16 焦點要聞 政治熱門新聞 朱學恒送花酸謝志偉 蔡英文出手了？羅智強：真打到民進黨痛處 - 政治 莫德納混打高端？趙少康「終於搞懂民進黨」算計 怒嗆陳時中：門都沒有 - 政治 新竹縣市合併最新民調出爐 他痛批林智堅：吃相究竟要多難看 - 政治 影／阿北火大跟中央拚了 柯宣布：北市五倍券「拿5000元回饋」 - 政治 2022高雄市長選戰 他點名藍軍2戰將「強中之強」 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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