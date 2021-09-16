今天在大聯盟場上天使以3：2戰勝白襪，此戰日籍「二刀流」大谷翔平表現不佳，總計5打數沒有安打吞下2次三振，打擊率下滑到.254，另外他本季44支全壘打數也被皇家鐵捕裴瑞茲(Salvador Perez)追平，目前他們都落後藍鳥強打小葛瑞洛(Vladimir Guerrero Jr.)的45轟。

One step closer to history.



Salvador Pérez hits home run No. 44 the second-most by a primary catcher in a season in MLB history.



Only Johnny Bench (in 1970) has had more with 45.



(H/T @ESPNStatsInfo)

🎥 @MLB pic.twitter.com/afNlSQK7fS — The Athletic (@TheAthletic) September 16 2021

而皇家則以10：12敗給運動家，兩隊上演一場打擊大戰，誰也不讓誰，這場比賽除了第6局以外，所有局數都有得分進帳，不到最後一刻真的無法猜到誰會贏，皇家首局先聲奪人拿下1分，但第2局馬上被討回2分，接著運動家啟動打擊模式，3到5局連續拿下6分。

其中當家重炮歐森(Matt Olson)在第4局擊出2分炮，達到本季個人第35轟，可說是最被低估的強打之一，本場比賽他共計5打數揮出2支安打貢獻2分打點，打擊率是不錯的.275。不過4到5局皇家也有攻勢，第4局先用連續安打拿下3分，將比數拉近到4：5。

第5局輪到裴瑞茲上場，他選到1好球後就大力出棒，逮中對方93.4 mph的沉球，一棒轟向中外野，他連續2場開轟，目前以44轟的全壘打數追上大谷翔平，也僅僅落後小葛瑞洛1轟，還是有可能成為本季全壘打王，另外44轟也成為聯盟史上捕手單季第二多轟，再敲1支就能追平賓奇(Johnny Bench)。

本季例行賽大概剩下十幾場，裴瑞茲非常有機會突破聯盟紀錄，還有望一舉拿下全壘打王，若能成真，他將創造一個偉大賽季，也是繼2015年奪下世界大賽MVP後又一大壯舉。比較可惜的是皇家本季戰績不佳，目前僅拿下66勝79敗，排在美聯中區倒數第二，所以裴瑞茲的表現已經是坎薩斯本季最大亮點了。