四叉貓。(取自四叉貓臉書)

網路紅人「四叉貓」之前在接種完高端疫苗2週後到診所檢驗抗體，曾公布檢驗結果，而他今(16日)則是在臉書曝光一名朋友第一劑接種AZ苗、第二劑為莫德納疫苗，結果抽血檢查後，抗體檢驗結果是140倍的四叉貓。

四叉貓今在臉書發文指出，有好多朋友跑去診所檢驗抗體，然後除了打高端的以外，打其他疫苗的也跑去驗，早上有一名朋友傳給他檢查報告，而對方是在6/4接種AZ疫苗，8/27接種莫德納疫苗，並於9/14抽血檢查，「檢驗結果是140的四叉貓」。

另外，四叉貓也說明，由於前陣子基層診所開放混打，所以才會出現第一劑和第二劑廠牌不同的情況。對此有網友留言表示，「是傳說中被卡車撞兩次的組合」、「雖然不知道單位是否一致不過這結果感覺上比NOVAVAX的疫苗還強，不過老實說真的不需要這麼高的抗體了，幾百就夠用了」、「你這系列好療癒喔」、「所以你只打到脂肪層」。

至於四叉貓之前在施打高端疫苗後兩周檢驗抗體，結果顯示IgG數值是35.4AU/mL，抗體數值偏低。台北市長柯文哲曾表示，免疫力主要分兩大類，一個是抗體免疫、另一個是細胞免疫，只測抗體不能代表全體的免疫力。