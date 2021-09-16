新社櫻花鳥森林悉心照顧20多隻金剛鸚鵡，每日上午11時11分開籠放飛。（王文吉攝）

遊客只要清楚拍下鸚鵡翱翔天空的英姿，將可獲贈精美小禮。（王文吉攝）

櫻花鳥森林預告將推出蜀葵花季，已灑播1甲花田，翠綠葉片蓄勢待發，準備抽高。（本報資料照片）

櫻花鳥森林預告將推出蜀葵花季，已灑播1甲花田，翠綠葉片蓄勢待發，準備抽高。（本報資料照片）

以8公頃櫻花聞名的櫻花鳥森林預告推出蜀葵花季，已灑播1甲花田，約1個月左右進入盛花期。（王文吉攝）

新社花海因疫情首度停辦，以8公頃櫻花聞名的櫻花鳥森林預告推出蜀葵花季，已灑播1甲花田，約1個月左右進入盛花期；另中秋連假主打「金剛鸚鵡翱翔秀」，每日上午11時11分開籠放飛20多隻金剛鸚鵡，遊客只要清楚拍下鸚鵡飛翔天空英姿，可獲贈精美小禮。

新社花海停辦，許多當地人拍手叫好，紛紛表示「終於不用塞車了！」櫻花鳥森林董事長陳耀邦則表示，多數遊客均搭接駁車前往花海，賞完花再搭接駁車離開，「花海人潮年年創新高，我真的感受不到外溢效應」，辦不辦花海其實對當地的休閒餐廳影響不大。

櫻花鳥森林預告將推出蜀葵花季，已灑播1甲花田，翠綠葉片蓄勢待發，準備抽高。陳耀邦表示，蜀葵花海約1個月左右進入盛花期，花高可達1丈，屆時遊客可感受被群花包圍的感覺，冬末初春換檔8公頃的八重櫻和富士櫻登場。

陳耀邦並推薦獨有的金剛鸚鵡翱翔秀，由馴鳥專家悉心照顧的20多隻金剛鸚鵡，每日上午11時11分準時開籠放飛，七彩繽紛的羽毛，令人目不暇給，遊客只要清楚拍下鸚鵡翱翔天空的英姿，將可獲贈精美小禮，另有「8比1比例」小火車供遊客乘坐體驗。