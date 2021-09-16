RC-135S「眼鏡蛇球」式（Cobra Ball）電子偵察機

北京大學旗下智庫《南海戰略態勢感知計劃》（SCSPI）說，美國空軍在酸解放軍。它9月6日推文說，1架RC-135S「眼鏡蛇球」式（Cobra Ball）電子偵察機可能利用特殊呼號，在辱罵解放軍。

據《大眾機械》（Popular Mechanics）網15日報導，《南海戰略態勢感知計劃》抱怨，這架RC-135S在飛近中方領空時，美國空軍機組員用「JUNKY81」（低劣81）的呼號，蓄意侮辱解放軍。而每年的8月1日，是解放軍的建軍紀念日，俗稱81建軍節。

據說這架RC-135S在黃海上空連續飛了好幾天，而這幾乎可以確定，這和南韓「島山安昌浩」號（Dosan Ahn Chang-ho）9月7日潛艦試射潛射彈道飛彈有關。南韓發射的任何長程飛彈都會飛越黃海，以避免飛越鄰國日本，俄羅斯或中國。RC-135S在黃海上空，可取得觀察測試的理想位置。

USAF RC-135S #AE01D7 has been spotted over the #YellowSea monitoring China three days in a row as close as 26NM off the territorial sea baseline.

What’s more aggressive than its close-in surveillance is perhaps today’s callsign “JUNKY81” which is probably calling PLA names. pic.twitter.com/AzOf8xP08q — SCS Probing Initiative (@SCS_PI) September 6 2021

報導指出，有趣的是，這架編號62-4128的偵察機是在《南海戰略態勢感知計劃》那周不斷在推特上曝光它先前的飛行路線後。

如果《南海戰略態勢感知計劃》所說屬實，那這就是1周內美國空軍第二次用呼號來酸人。當1架U-2S偵察機9月1日飛越加州上空時，它用了「GETALIFE」（GET A LIFE，做點正經事吧）的呼號。而這似乎是針對那些沒事就追蹤U-2S，還有「眼鏡蛇球」式偵察機的飛行軌跡，並公布在社群媒體上的航空迷。