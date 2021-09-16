為慶祝佳節月圓，超沉浸單機武俠RPG手遊《煙雨江湖》，今（16）日推出大型改版「秋之盛典 煙與花的相遇」，並邀請多變系潛力女星「黃薇渟」與木曜女神「丘涵」化身為身懷絕技的全新角色「桃花」與「凌煙」，與玩家一同共闖江湖！此外，官方也帶來為期7天的「中秋廟會」活動，玩家可體驗超過五種以上全新慶典玩法，感受古代中秋的盛宴氛圍。

●「黃薇渟」、「丘涵」飾演全新角色，演繹「煙與花的相遇」

《煙雨江湖》營運團隊特別邀請到兩位女神「黃薇渟」、「丘涵」，飾演未曾露面的全新女角色，演繹發生在中秋盛宴上的刺殺行動，有別於固定劇本與既定角色性格，本次廣告劇本僅提供故事大綱、角色性格、出現在宴會上的目的、以及角色之間的關係等細節，均由兩位女神級演員自由想像、開放式發揮。

《煙雨江湖》中秋主題廣告「秋之盛典 煙與花的相遇」

由多變系潛力女星「黃薇渟」飾演的「桃花」，是個劍法高強的無情女刺客，在戰鬥中，劍法威力能提升6%，有36%機率可破解對手招數，當破解對手招數時，能額外造成60%的傷害。因經常執行刺殺任務，看透江湖無常，故外表長年如冷冰般，令人生畏。而「黃薇渟」卻對「桃花」的內心戲有著不同的想像與解讀，在「桃花」冷冷的外表下，內心藏著許多不為人知的心事和秘密，是擁有無限身世遐想、令人玩味的角色。

《煙雨江湖》黃薇渟飾演的角色「桃花」

《煙雨江湖》中秋主題廣告「秋之盛典 煙與花的相遇」－桃花篇

另一位由木曜女神「丘涵」主演的角色「凌煙」，遊戲定調為善舞艷姬，遭遇敵人時，拳腳威力能提升4%，異性對其傷害降低5%，且在戰鬥中可翩然起舞，使己方鬥志高昂，全體附加6%速度、8%命中、聚氣提升1，並持續三回合。「凌煙」平常寡言少語，甚少與人來往，坊間傳聞她來自早已覆滅的「聽雪樓」，種種身世傳言更增添許多神秘色彩。對此，「丘涵」在選擇服飾時，特意選擇紅色薄紗舞裙，藉由紅色來突顯舞姬身份、若隱若現的薄紗來暗喻角色的神秘感。此外，「丘涵」進一步表示，刺客「凌煙」並非不速之客，在演繹使出扇中暗器前，刻意與「桃花」對眼，藉此暗示之間的神秘關係。

《煙雨江湖》丘涵飾演的角色「凌煙」

《煙雨江湖》中秋主題廣告「秋之盛典 煙與花的相遇」－凌煙篇

看完廣告及幕後花絮後，玩家們對兩位女神所詮釋的角色性格是否與自己揣摩的有所不一樣呢？作為一款開放式手遊，《煙雨江湖》鼓勵大家發揮想像力，歡迎到官方粉絲團留下評論感想或二創劇情！

《煙雨江湖》「秋之盛典 煙與花的相遇」廣告幕後花絮

●限時7日精彩中秋廟會活動！一年一次不可錯過！

為迎接一年一度的中秋佳節，營運團隊更重磅打造超沉浸「中秋廟會」活動，玩家可通過洛陽活動大使的指引，進入到燈火輝煌的鬧市，體驗超過五種豐富的限時廟會玩法，賺取免費道具「煙雨錢」，兌換超高CP值的廟會商城道具！

《煙雨江湖》限時「中秋廟會」活動

據聞，適逢佳節抽出的籤詩，往往特別準。大俠不妨在參與其他遊戲前，來找算命先生，興許冥冥之中，大俠注定在「中秋廟會」上賺取滿滿的限時道具呢！還有賽豬遊戲考驗大俠的鑑別能力，勝負輸贏，就看今朝！

《煙雨江湖》「中秋廟會」之「算命」

你，會押注給哪隻豬豬呢？

你，會押注給哪隻豬豬呢？

「擲飛刀」自古即為俠士們休憩之餘的小樂子，自然不能在廟會慶典上缺席。這項遊戲考驗著大俠們的眼神及腕力，越接近靶心積分就越高！

你，能一次正中靶心嗎？

中秋字謎實乃傳統猜燈謎的延伸玩法，讀過《煙雨江湖》萬卷書軸的大俠們能否在廟會慶典上逐一攻破字謎遊戲呢？

紅框處究竟該填什麼字呢？

除了上述玩法，營運團隊更在本次限時活動中，加入「搖樹」、「地窖存酒」、「福安橋釣魚」等多樣彩蛋玩法，供大俠一享慶典樂趣！