53歲「趙哥」趙正平昨驚曝身體不適就醫，他曬出醫院手圈照，透露臨時取消直播和錄影通告，也讓趙正平的身體狀況引發外界關心，所幸趙哥昨天經過8小時的檢查後，終於在昨晚出院回家，而經過一夜的休息後，趙正平稍早（16日）則曬出自拍照報平安，狀態則顯示為：「覺得精力充沛」。

趙正平昨因身體不適，臨時取消直播和錄影通告，趙正平曬出醫院手圈照，驚發文：「天有不測風雲 人有旦夕禍福」，並頻向這兩天要合作廠商和製作單位道歉，所幸趙正平經過8小時的檢查後，終於在昨晚發文報平安，他感謝醫護辛勤的檢查和各界關心「長達8個小時，我終於可以出院回家了，但是，下星期要回門診，讓醫師再追蹤」，不過趙正平沒有多說病因，僅表示：「我要回家休息睡覺，真的有累到了，不想再說什麼啦，謝謝大家關心！」

經過一夜的休息後，趙正平稍早則曬出自拍照，狀態顯示為：「覺得精力充沛」，他還直呼：「今天也太熱了吧？？？」趙正平不忘強調自己健康狀況很好、沒事，至於趙正平昨天是因何種狀況而就醫，根據《三立新聞網》報導，趙正平則坦言，他是因長期睡不好，導致自律神經失調。

不過，趙正平強調：「出院代表好多了」，他一開始不想講病因，是怕影響廠商工作，同時，趙正平也表示，他現在可以復工了，感謝很多廠商和製作單位都來關心「我工作一切照常。」