以智成電子藍牙模組開發的智慧延長線，支援定時排程、聲控，並能結合智慧感測器使用。（智成電子提供／羅浚濱新竹傳真）

國內不少火災原因是電線火走引起，園區上班族在中秋節等連續假期放假前，多會被叮嚀離開辦公室前，需關閉延長線電源，但不少人常因太忙，離開忘了關電源，未來透過「智慧延長線」將可從遠端關閉電器，為辦公室的用電安全把關。

力晶集團旗下的智成電子，開發台灣首款支援藍芽Mesh的智慧家庭平台，其中包含藍芽模組與智慧家庭APP，傳統家電只要導入藍芽模組，可快速升級智慧家電，並可藉手機藍芽連線進行遠端控管，目前已有廠商與智成合作開發出智慧延長線。

智成電子總經理黃振昇說明，傳統電器只要插在智慧延長線上，就能用手機遠端控制電源開關，不僅省電也增進用電安全，是舊電器變聰明的好幫手。

像辦公室常用的延長線，有時在放長假前，員工會忘記關閉插座電源，很有可能發生電線走肇禍，若使用智慧延長線，儘管人不在辦公室，也能遠端關閉電源，避免引發火災。

此外，智慧延長線還能安排家電定時排程，減少待機耗電量，如定時早上7點啟動熱水瓶，醒來就有熱水喝，解決過去熱水瓶整天待機浪費電的問題。

特別的是，還能結合智慧感測器，因應天候偵測環境的溫溼度，觸發智慧延長線上的家電自動開關，像下雨時屋內濕度升高，會自動開啟除濕機，提供涼爽的環境。

智成電子研發的APP還推出「智能場景」功能，用戶可依習慣，客製化專屬場景，實現全屋智慧裝置聯動，如選「睡眠場景」時，智慧延長線能同時使電風扇關閉、小夜燈開啟，並聯動智慧窗簾拉下，打造舒適的睡眠環境。