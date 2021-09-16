日本人擅長將一件事情處理到極致，甚至將天馬行空的創意巧思落實到產品上，日前就有眼尖的網友發現，日本知名大廠明治旗下的牛奶包裝暗藏2處細節，紛紛留言驚嘆「日本人真的很會！」

有網友日前在臉書社團《不正常兩棲爬行動物貼圖區（Abnormal Herp Photos）》PO出一張推特截圖，只見原PO發文分享牛奶包裝上2處平常購買時不會注意到的小細節，並PO文寫道「來個對生活沒什麼用的冷知識，明治牛奶盒子上面的乳牛花紋是世界地圖喔！」

畫面中可見，乳牛身上的花紋畫有「世界地圖」，右側是美洲大陸，左側則是日本列島和歐亞大陸。至於乳牛腳下踩的草地，其實是由「明治牛乳」的英文「MEIJI MILK」所組成。

日本媒體《withnews》報導指出，這樣的設計是為了「更貼近消費者的生活」，除了帶給消費者驚喜之外，也希望傳達企業「人類與牛隻和諧共處」的理念。

不少台灣網友看了後紛紛留言直呼「不講還真的沒注意」、「日本人真的很會藏細節」、「是不是世界地圖我不知道，倒是日本本身畫得蠻明顯的」、「草是『MEIJI MILK』」、「真的是長知識了」。