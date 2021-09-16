樹德科技大學女舍監潘書桓與學生相處有一套，小至疏通馬桶、抓小強，大至學生因感情問題產生輕生念頭等，她都可以對付。潘書桓曾經在徵信社工作過，讓她練就一身隨意「觀察」的好功夫，讓她可以與學生打成一片。

潘書桓是樹德科大住宿生人數最多的第3宿參嵐樓與第4宿的舍監，瑣碎雜事多如牛毛，但才接任一年半載的她不僅游刃有餘，還獲頒「2021年南區大專校院學生事務與輔導工作優秀新進人員」殊榮。

住在第3、4宿的學生近千人，包含台灣籍與外籍生、港澳陸生等，文化背景與生活習慣迥然不同。潘書桓給每個「樓民」的基本準則就是尊重，她除了是管理者外，私底下還是一個受樓民喜愛的諮詢員，亦師亦友。

黝黑嬌小的潘書桓認為：「成功，不一定是這個人有多麼厲害，但是這個人肯定擇善固執、頑強堅持。」這是她個人的職場觀與處事態度。她不諱言地說，由於曾經在徵信社工作，讓她可以化解與學生相處的大小問題。

談到與學生的相處，潘書桓以維修校內設施為例，她指出，一邊是為樓民喉舌的舍監，另一邊是硬體維修的專業夥伴，彼此意見分歧時，舍監就是潤滑劑，有時維修工作需要時間，不是隨叫隨到，更不可以隨便做交差了事，她希望樓民有一顆同理心，讓維修工作能在愉悅的心情中獲得改善。

樓長之一的會展行銷與活動管理系的林彥彤說，舍監是她們的婆婆媽媽，有什麼事或是心情鬱悶時，潘書桓總是一個讓人感覺溫暖的人。

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