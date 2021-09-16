黃啟能破獲台南史上最大現金搶案，獲當年警政署長王卓鈞頒獎「破獲重案」嘉許。（程炳璋攝）

台南市12年前發生的史上最大現金搶案，主嫌黃江正15日落網，台南地檢署認其涉犯強盜等罪嫌，有逃亡事實，向法院聲請羈押。此案當年本無人認罪，破案關鍵全靠作案駕駛蔣春益只願對1人坦承，就是在他曾受槍傷時，負責戒護他的刑警黃啟能，現任台南市警6分局員警。

台南市2009年10月16日在中西區西門路一家鐘表行門口發生7736萬現金搶案，全案共犯6人，蔡姓被害人的胞妹蔡婕涵內神通外鬼，結夥方東隆、黃江正、蘇建銘、王志成與蔣春益作案，行搶蔡某裝著7000多萬現金的皮箱。

史上最大現金搶案策畫領導人黃江正成為事後唯一逃亡的嫌犯，共犯也指他拿走大部分贓款。警方隔年初鎖定5名嫌犯堅不認罪，未有人願露口風。

只有負責作案駕駛的蔣春益，因曾在一次槍傷中，認為受到負責戒護他就醫的警員黃啟能照顧，向專案人員稱「你找他來，我就承認」。黃啟能受命前往偵訊，終於突破搶匪集團防禦心房，尋獲作案車輛、並打撈出作案槍枝。

黃啟能當年從負責專案調帶任務，一躍成為關鍵辦案主角，問題是他正值新婚，為了及時找到停在桃園機場的作案車輛當關鍵證物，向新婚妻子謊稱帶她北上度蜜月，私下偷偷辦案，事後黃妻知情，一度暴跳如雷。

12年前史上最大現金搶案最後主嫌黃江正15日落網，黃啟能已快到屆退年齡，拿起當年警政署長王卓鈞頒給的破案獎盃，回想一生犧牲私人交情與家庭生活辦案，心情五味雜陳。