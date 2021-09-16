台北市長柯文哲日前指出北市公宅蓋了1萬8000戶，怕債留子孫，要「停看聽」一下，內政部政務次長花敬群直言「那就請北市釋出土地，讓中央接手。」柯16日赴議會受訪再怒轟，中央蓋出第1戶前，沒資格跟他講話，政府帶頭說謊、刻意扭曲，若不更正說法就把他「翻掉」，法律相見！

柯文哲痛批，過去還需要1450、名嘴「遮、躲、掩、藏、帶風向」，怎會有政府機關、公署帶頭做假新聞，該被譴責，若不出來說明就把他「翻掉」，他們的小編跟1450都沒連絡好，因此頭尾說法不相稱。

「不更正新聞稿或出面說明，就法律相見！」柯文哲砲轟，中央刻意扭曲他的講法，他當醫生每周開病例討論會，不會說這周不開刀，公宅蓋到現在有很多需要檢討，上次明倫公宅就發生陽台太大、租金怎算的問題，降租金的話，廚房、浴室要不要共用，還是類似宿舍型可住就好，這很多要討論，停車場也是，住那棟公宅的有無優先權，還是有固定車位，門房、保全合併、設計準則等問題。

柯說，他要求比照捷運，編30冊的公宅叢書，這就是典型的認知作戰，花敬群昨被他打臉，「等你蓋完第1戶再跟我講話，政府帶頭說謊、帶風向！」