75歲以上的長者可接種第二劑莫德納。（圖／指揮中心提供）

中央流行疫情指揮中心考量長者為染疫後重症和與死亡的高風險族群，因此預計在明（17日）起開放7月9日前已接種第一劑莫德納疫苗，且間隔滿10週以上之75歲(含)以上，亦即1946年12月31日(含)前出生的長者打第二劑莫德納，依地方衛生局造冊安排接種，約29萬1000人。

指揮中心說明，今年7月9日前接種第一劑莫德納疫苗之75歲(含)以上長者，將陸續自9月17日起間隔滿10週，人數預估約29萬1000人，指揮中心將於9月17日配送所需疫苗，由地方政府衛生局視現有疫苗庫存及後續供應之疫苗規劃接種作業，並指定合約醫院或接種點提供接種服務。後續將視疫苗到貨情形，依年齡層逐續向下開放民眾接種第二劑疫苗。

指揮中心呼籲，依國外臨床試驗及上市後監測資料顯示，接種第二劑莫德納疫苗後，不良反應發生機率及嚴重度較第一劑高，民眾於完成接種後，建議於接種處或附近至少留觀15分鐘，自我密切觀察15分鐘，先前曾因接種疫苗或任何注射治療後發生急性過敏反應的民眾建議留觀至少30分鐘，以利即時處置該類急性過敏反應。接種mRNA 疫苗後如出現胸痛、喘或心悸等症狀，應立即就醫並說明疫苗接種史。

第七批自購的莫德納108萬劑，預定在明（17日）凌晨自美國亞特蘭大啟運，預定17日晚間抵達桃園國際機場。我國採購的莫德納疫苗目前共有258萬劑到貨，分別為首批5月28日15萬劑、第二批6月18日24萬劑、第三批6月30日41.04萬劑、第四批7月15日35.04萬劑、第五批8月8日9.96萬劑、第六批8月15日24.96萬劑及本批108萬劑。明日抵台的疫苗待完成通關程序後，將直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業。

我國疫苗採購及到貨情形。（圖／指揮中心提供）

不過陳時中澄清，明起開放75歲以上接種莫德納第2劑，不是使用明天到貨的108萬劑，而是目前的庫存，量，大概有30萬劑，先提供給75歲以上來打；而明天到貨的108萬劑莫德納，待封緘檢驗完畢之後會立刻釋出，主要作為第2劑施打，一樣會以時序、以接種時間已經到的民眾為優先，至於往下到底會打到哪些資格的人，恐怕到時候才能跟大家來報告。

根據指揮中心統計，目前仍有近60萬名莫德納「鐵粉」尚未接種第1劑，是否有望在今年底順利打到莫德納？陳時中回應，莫德納整體安排以第2劑為主，如果對於mRNA情有獨鍾，BNT疫苗的性質是相同的，那還是建議有疫苗就先打。