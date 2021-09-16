2021年壽險續期保費恐出現逾20年來最大跌幅。由於沒有強力分期繳儲蓄險「吸金」，加上投資型保單成近三年主流，壽險前8月新契約保費6868億元，雖比去年同期成長8％以上，但續期保費1.3兆元，同比卻衰退12％以上，若此幅度持續下去，則全年續期保費恐不到2兆元。

續期保費某程度代表長年期保單保戶持續繳費，過去壽險公司都強調續期保費要持續成長，即是保單度過初年度虧損或成本較高的一年後，開始逐漸獲利，對壽險公司長期價值有極大貢獻，而績期保費衰退，可能是保戶大量解約、亦可能是先前短年期儲蓄險到期或老保單繳費已滿，又沒有新分期繳保單承接上來，於是出現衰退。

壽險新契約保費在2019年下半年已因責任準備金利率降到谷底，全年衰退7.6％，2020年又遭遇全球新冠肺炎流行，利率再急降，傳統保單更難賣，同年7月1日最低死亡保障門檻上路，新契約保費再出現墜崖式衰退，全年新契約保費再衰退28％，2020年全年新契約保費僅9168億元，創12年新低，也是近9年來首次全年新契約保費未能破兆元。

2021年前8月在資本市場多頭行情的帶領下，加上多家壽險公司力推，投資型保單大熱賣，前8月新契約保費累計近3900億元，占整體新契約保費的56.8％左右，帶動新契約保費同比成長8％以上，若資本市場未出現大幅回檔振盪，則2021年全年新契約保費應可成長，結束連續兩年衰退的局面，且若年底前再有吸金保單出現，不排除能重新站上兆元，但目前看來機率不高。

年底前壽險不太可能再出現大吸金保單有三大原因，一是利率持續低檔，2022年責任準備金利率應不會調整，即不會有停售效應出現，但保戶期待明年可能升息下，也不會在此時大買類定存的傳統壽險，二是資本市場也已在相對高點，美國聯準會有意縮減購債金額，市場可能波動，部分壽險公司在銷售投資型保單力道上，也略有觀望，避免大量保戶在相對高點進場，另外也有壽險公司保單被停售，短期會出現空窗期，成長力道未能接續。

三是2022年金管會要決定接軌IFRS17的配套措施及行政寬容，此時壽險公司都想「乖一點」，以換取較大的寬容空間，所以全年新契約保費成長幅度應算「溫和」。

至於續期保費衰退，也跟利率急降、壽險公司無法再推出具競爭力的儲蓄險有關，若沒有新的二年繳、四年繳或六年繳費的吸金保單出現，雖然力推長年期保障型保單，但保費與之前儲蓄險保費根本不能比，如前8月傳統壽險新契約保費（即固定利率保單）僅近263億元，比去年同期衰退67％，傳統壽險續期保費5230億元，亦衰退14.8％。

加上壽險公司宣告利率下降，利變壽險今年前8月買氣亦衰退32％以上，僅1974億元，且一些已停售利變保單宣告利率亦下降，新台幣降更多，利變壽險續期保費前8月僅4475億元，同比也減少18％以上，光是傳統壽險與利變壽險的續期保費前8月就少逾1900億元。

投資型保單部分續期保費本來就不多，前8月大約558億元，亦衰退2.3％。

前8月續期保費成長的險種，只有傷害險與健康險，傷害險續期保費372億元，同比成長1.9％，健康險續期保費2386億元，比去年同期成長3.4％。

由於整體續期保費比去年同期少了1849億元，雖然新契約保費同比增加511億元，但總保費收入前8月仍是衰退近6.3％，不過幅度還是小於2020年全年總保費衰退8.7％，就看新契約保費增加的情況，最後四個月續期保費是否衰退幅度縮小，決定今年全年總保費是否能保住3兆元大關。