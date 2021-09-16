中央流行疫情指揮中心今(16)日表示，AstraZeneca(AZ)疫苗約64萬劑預定於明(17)日下午抵達桃園國際機場，待完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，再提供COVID-19接種計畫所列實施對象接種。

指揮中心指出，該中心係於去(2020)年10月30日與臺灣阿斯特捷利康公司簽署1000萬劑COVID-19疫苗供應合約，先前已陸續到貨，分別為今(2021)年3月3日11.7萬劑、7月7日62.6萬劑、7月15日56萬劑、7月27日58.2萬劑、8月12日52.4萬劑、8月27日26.5萬劑、8月31日59.5萬劑、9月10日45.8萬劑，本次提供第九批疫苗，截至目前總計約437萬劑到貨。本次提供的疫苗係為多劑型包裝(每瓶10人份)，需存放於2-8℃的環境，依臨床試驗每人需施打2劑，本批效期至2022年1月31日。