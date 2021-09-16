新竹市長林智堅拋出竹竹合併議題後，經過十天發酵後，根據一份綠黨針對新竹縣市民眾調查的民調，顯示過半數居民支持合併，林智堅16日中午接受媒體人黃光芹專訪時也再次強調新竹縣市合併的急迫及必要性，針對國民黨攻擊他是因人設事等，他也請藍營回頭檢視時間點，是新竹縣長楊文科提出升格他隨後覆議的。此外，黃光芹也點出若合併升格後，民進黨立院黨團總召柯建銘面對同樣是愛將的鄭宏輝與林智堅，是否左右為難？林智堅以「總召沒有以個人情感看這件事」帶過。

綠黨日前一份民調顯示，竹竹地區民眾對合併議題大多知悉，且不分黨派、過半支持合併。林智堅16日接受黃光芹專訪，重提他當初因接受媒體專訪，提出一個較具高度的大新竹合併倡議，他表示知道合併難度高，且未跟黨內商量過，於是以倡議方式提出構想，沒想到馬上獲得楊文科覆議，林智堅坦承若無楊縣長第一時間提出支持修法、支持升格，後頭的路他也很難推進。

在此時機點提出竹竹合併倡議，遭到國民黨批評是因人設事，林智堅則在節目中反駁自己知道修法有非常高的難度，當初他提出倡議後，隨即獲得楊文科覆議還加碼說要升格，因與自己目標一致，所以才希望與楊文科分進合擊爭取合併升格，請國民黨重新檢視時間順序。

面對明年2022大選，林智堅在拋出大新竹議題前是否考慮到桃園市或新竹縣參選，替民進黨拿下一席？林智堅表示，自己跟鄭文燦交情非常好，當然也曾以朋友輕鬆閒聊的方式談過，但都沒有結論，若自己要轉戰他縣市，面臨最大的困難跟挑戰是如何轉軌？要如何辭掉現有工作或是先去他處服務再選？都不是他優先的選項，自己會做好做滿以及不會到桃園市參選。

林智堅提出大新竹議題後，柯建銘表態支持，但面對外界關注2022縣市首長選舉，若成功升格，林智堅可無縫接軌應戰，但可能面臨到楊文科「整碗捧去」，被問柯總召同樣是愛將的並表態想參選新竹市長的鄭宏輝之間如何取捨？林智堅表示，柯總召沒有以個人情感看這件事，站在國家發展的角度，總召也沒考慮到個人喜好。假設自己參選大新竹市長輸了，也不會覺得被整碗捧去，如果能讓新竹更好才是關鍵，自己目前也還沒有經營大新竹的擘畫。

黃光芹追問林智堅，大新竹議題是否取得黨內支持？林智堅表示，總統跟行政院長態度一致，第一尊重地方聲音，第二從法制面上來看可行性，在常會上確實有人有不同看法，但提出倡議僅十天，有不同看法是理所當然。不過林智堅也提到，當初他找各界溝通，也得到竹科大多企業的支持，但在被國民黨炒得政治化後，竹科企業也不願意直接表態了。

至於竹竹合併為何不考慮苗栗？林智堅認為自己的倡議自始至終都沒有談苗栗，關鍵是他對苗栗不熟悉，竹竹是共同生活圈，他在城市治理上確實遇到共同問題；第二是他順從希望縣市合併升格的民意，但不知苗栗縣民想法，自己不應該特別去提苗栗。