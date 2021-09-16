1名母親在網路上陳述她的3歲孩子去完幼稚園後大腿出現大片瘀青，她說當天孩子下課後回家洗澡時，身體並無異狀，但2個小時後就出現瘀青，質疑校方不當對待；但網友根據她的PO文揪出不少疑點，認為瘀青不會這麼晚出現，還有人認為孩子的瘀青與照片中的「玩具遙控器」形狀極相似，懷疑根本就只是孩子自己壓到。

該名母親在臉書「爆怨公社」發文表示，她的孩子目前上幼稚園，13日孩子從幼兒園回來洗澡時身體無異樣，約莫2個小時後她才發現孩子左大腿外側有1大塊瘀青，詢問園方後對方回覆沒有撞到、跌倒、毆打等情形，她帶孩子到醫院驗傷後，醫院也依程序通報社會局，之後連續2天晚上孩子都有哭鬧情形，但早上卻沒有哭鬧與排斥。

有人認為孩子的瘀青與照片中的「玩具遙控器」形狀極相似，懷疑根本竟只是孩子自己壓到。（翻攝自臉書「爆怨公社」）

該母親說，她每天在家都看著孩子，孩子並沒有在家撞到，而且醫師說瘀傷不一定會當下就有，也有可能是受傷後洗澡，血液循環加速下才產生，並強調驗傷並非要提告，只是留做記錄，難過地說「我非常自責與難過，覺得是不是我沒有把孩子照顧好。」

其他網友則紛紛質疑起原PO文章中的種種疑點，「如果是在學校就撞到，回家前就會有瘀青了」、「孩子2個小時後腳才瘀青，那應該不關學校的事」、「洗澡沒事，過了兩個小時瘀血，然後是學校的問題，所以是在學校洗澡嗎？」還有網友指出，原PO照片中孩子腳下就有1個玩具遙控器，而孩子身上的瘀青印與遙控器幾乎吻合，笑說「這個瘀青不就跟地上那個遙控器非常吻合嗎？」