行政執行署台北分署針對違反新冠肺炎防疫規定、拒繳罰鍰的義務人，發動第4波強力執行，除對其中2人辦理限制出境，16日更核發多件收取存款的執行命令，一舉執行20案，更派員跨海到金門查封土地，展現遏止民眾恣意違反防疫規定的決心。

台北分署指出，為加強此次第4波行動的執行力道，先針對違反居家檢疫規定的2位義務人辦理限制出境，另就未遵守外出應佩戴口罩、居家檢疫1人1戶規定，分別遭裁處罰鍰3000元、1萬元不等的20位義務人，於今日核發收取命令，一次成功執行20件違規案件。

此外，台北分署今同時派出多組人員到義務人住居所地訪查、勸繳，並實施不動產查封。其中，在大陸經營美語補習班的洪姓義務人，去年8月間在居家檢疫期間擅搭計程車外出，遭新北市政府裁罰20萬元，被移送執行後，他以疫情影響致收入減少為由辦理分期繳納，卻只繳了3期，台北分署依規定廢止分期後，查得他在金門有現值近千萬元的土地，今派員跨海查封該土地，若他仍拒不繳款，將研議進行拍賣程序。

台北分署統計，迄今陸續受理違反防疫規定案件共167件，執行清償終結86件，總清償金額合計563萬餘元，尚未執行終結部分，除義務人已辦理分期繳納外，分署將持續依法調查其財產執行。