台北市長柯文哲15日曝，他與民進黨分手主因是基隆輕軌80億元預算一夕間暴增成基隆捷運580億元。基隆市長林右昌16日駁斥，從沒聽說過這數字，柯搞錯或口誤，且交通部、北北基都早已取得共識。柯下午在議會報告前被堵訪回嗆2次「那叫林右昌說明到底是多少錢！」

林右昌說，現在的基隆捷運是照柯的想法，終點站拉到南港車站，是「升級加強版方案」，早已不是最早的情況。

記者追問「林右昌講你搞錯580億」，柯文哲對此回嗆「那叫林右昌說明到底是多少錢！」直到進電梯快關門前仍再嗆1次：「叫他說明到底是多少錢！」