果粉搶購iPhone 13 ProMax系列。（圖／美聯社）

中華電信今（16日）下午2點開放預約iPhone 13系列新機，由於預購活動採限量方式進行，開放不到5分鐘iPhone 13 Pro Max系列直接被搶光，約下午2點半中華電信預約網頁就已顯示預約活動結束，顯示iPhone 13的高人氣。

中華電信昨（15日）宣布，iPhone 13預購活動自9月16日14點起至18點止，只要於中華電信預約網站登記iPhone13系列新機，9月22日前至網路門市完成申辦精采5G 月繳1399以上資費，有機會獲得最高50倍優惠Hami Point 69950點（1點等於1元）。

同時，中華電信也宣布iPhone 13全系列5G機型將於9月24日上午8點，在全台500間指定服務據點及中華電信網路門市正式開賣，讓消費者以最快速度購得iPhone新機。

此次，iPhone 13與iPhone 13 Mini系列新機有128、256、512GB三種容量，顏色則有午夜、藍、星光、粉紅及紅色，iPhone 13 Pro系列包含128、256、512GB及1TB四種容量，顏色有石磨、銀、金及天峰藍四種顏色。