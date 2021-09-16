交通部觀光局2020「台灣經典小鎮2.0」，新竹縣有橫山和尖石兩鄉入選，峨眉鄉則被評選為2021「台灣經典小鎮3.0」，原各可獲600萬元補助經費，但新冠疫情未解，觀光局以「移緩濟急」取消，讓地方感到「口惠實不至！」

縣府交旅處長游志祥表示，峨眉湖週邊有細茅埔吊橋和十二寮風景區美景，獅頭山有水濂洞等景點，六寮等處步道在桐花盛開時更吸引很多民眾探訪，因此去年提出計畫向交通部觀光局爭取列入台灣經典小鎮。

去年10月間，交通部長林佳龍與縣長楊文科共同搭乘峨眉湖環湖遊艇，視察參山國家風景區管理處將投入3億元施設峨眉湖環湖步道，當場「洩密」峨眉鄉入選2021「台灣經典小鎮3.0」，12月初並在交通部大樓頒獎。

入選台灣經典小鎮的鄉鎮，觀光局補助600萬元補強軟硬體，其中，500萬元辦理亮點景區觀光環境整備計畫做硬體建設，另100萬元做觀光行銷活動，期讓小鎮特色能更加發光發亮。

去年新竹縣有橫山和尖石兩鄉入選台灣經典小鎮，未料發生新冠肺炎疫情，觀光局以「移緩濟急」取消補助經費，今年峨眉鄉也是以相同理由取消補助。

地方人士認為，入選台灣經典小鎮的鄉鎮，觀光局編列的補助預算，應該是專款專用，照理說也不能移做他用，更不能未經行政程序就以「移緩濟急」取消，這讓地方感到根本就是「口惠實不至！」

游志祥說，內灣線一線九驛，在橫山鄉有5個車站，張志弘鄉長希望用經典小鎮補助款，改 善九讚頭提防道路景觀，計畫被退回後，觀光局今年以「觀光環境營造計畫」辦理。

游志祥並說，尖石鄉經典小鎮補助款，計畫在義興村設置入口意象，馬胎設置觀景台，讓遊客就近欣賞「百萬夜景」，取消補助無法辦理，峨眉鄉還未提計畫，就沒經費了！