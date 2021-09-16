新華社今天報導，廈門市同安區應對新冠肺炎疫情工作指揮部發布，為做好疫情防控工作，減少人員流動，阻斷疫情傳播風險，切實保障居民群眾生命安全和身體健康，自9月16日13時起，在324國道與翔安交界處、高速公路後垵出入口、海翔大道官潯立交三個路口設置交通卡點，僅限公務用車、貨運車、民生保障用車和疫情防控有關車輛憑證通行。

車上人員嚴格落實「一碼一證」（健康碼綠碼、48小時內核酸檢測陰性證明）並測量體溫，其餘車輛禁止通行。除上述三個路口外，其餘所有進出同安區的路口一律實行封閉。

福建省廈門市16日通報新型冠狀病毒肺炎疫情情況稱，9月15日0—24時，廈門市報告新增本土確診病例8例，新增本土無症狀感染者0例。

本土確診病例1：賴某，為確診病例的密接人員。9月15日核酸檢測結果陽性，結合流行病學史、臨床症狀、影像學表現和實驗室檢測結果，診斷其為新冠肺炎確診病例，由市定點醫院隔離診治。

本土確診病例2：梅某，現住同安區。9月15日核酸檢測結果陽性，結合流行病學史、臨床症狀、影像學表現和實驗室檢測結果，診斷其為新冠肺炎確診病例，由市定點醫院隔離診治。

本土確診病例3：林某，為確診病例的密接人員。9月15日核酸檢測結果陽性，結合流行病學史、臨床症狀、影像學表現和實驗室檢測結果，診斷其為新冠肺炎確診病例，由市定點醫院隔離診治。

本土確診病例4：雷某，為確診病例的密接人員。9月15日核酸檢測結果陽性，結合流行病學史、臨床症狀、影像學表現和實驗室檢測結果，診斷其為新冠肺炎確診病例，由市定點醫院隔離診治。

本土確診病例5：賴某，為確診病例的密接人員。9月15日核酸檢測結果陽性，結合流行病學史、臨床症狀、影像學表現和實驗室檢測結果，診斷其為新冠肺炎確診病例，由市定點醫院隔離診治。

本土確診病例6：王某，現住同安區。9月15日核酸檢測結果陽性，結合流行病學史、臨床症狀、影像學表現和實驗室檢測結果，診斷其為新冠肺炎確診病例，由市定點醫院隔離診治。

本土確診病例7：王某，現住同安區。9月15日核酸檢測結果陽性，結合流行病學史、臨床症狀、影像學表現和實驗室檢測結果，診斷其為新冠肺炎確診病例，由市定點醫院隔離診治。

本土確診病例8：萬某，現住同安區。9月15日核酸檢測結果陽性，結合流行病學史、臨床症狀、影像學表現和實驗室檢測結果，診斷其為新冠肺炎確診病例，由市定點醫院隔離診治。

自9月12日以來，廈門市累計報告本土確診病例53例，目前住院53例；現有本土無症狀感染者尚在接受隔離醫學觀察1例。

目前廈門密切接觸者、外地通報協查的密切接觸者及其共同居住家屬正在接受集中醫學觀察者2175人。