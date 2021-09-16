為落實司法透明，行政院會今日通過司法院函送《法官法》部分條文修正草案，將由行政院與司法院會銜函請立法院審議。行政院長蘇貞昌表示，本修正草案主要為落實司法透明，將職務法庭審理法官、檢察官懲戒案件，改以公開審理為原則。

蘇貞昌指出，本案送請立法院審議後，請法務部積極與司法院及立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成修法程序。

司法院表示，109年6月10日總統公布，同年7月17日施行之《公務員懲戒法》，已將公務員懲戒案件改以公開審理為原則，因此配合修正職務法庭審理案件應以公開為原則；另因《法院組織法》已於107年5月23日增訂第114條之2規定，檢察機關名稱已去法院化，又109年1月15日總統公布之《律師法》亦已變更律師公會全國聯合會名稱，有關檢察機關及律師公會全國聯合會名稱之相關規定，應配合修正，以臻一致，因此擬具《法官法》部分條文修正草案。