今天在大聯盟場上藍鳥以6：3擊退強敵光芒，目前戰績是82勝64敗，此外洋基今天也贏球，所以兩隊仍並列美聯東區第二，今天當家重炮小葛瑞洛(Vladimir Guerrero Jr.)沒有開轟，但仍以45轟暫居聯盟全壘打王，另外他還有3支2的好表現。

而這場比賽單場MVP可能要頒給先發投手羅比雷(Robbie Ray)，他主投7局被敲4安打僅失1分，狂飆13次三振沒有任何保送，順利拿下本季第12勝，自責分率是優秀的2.64，另外羅比雷也是本季最被忽略的強投之一，除了拿下12勝，他豪奪233次三振成聯盟第一。

這讓洋基王牌先發寇爾(Gerrit Cole)在競爭美聯賽揚獎上增添對手，寇爾目前戰績是15勝7敗，拿下224次三振，自責分率2.75，雖然勝場數勝過羅比雷，但三振數和自責分率都被比過去，而且藍鳥目前戰績與洋基打平，論貢獻程度兩人難分軒輊，所以誰能拿下美聯賽揚獎還有懸念。

其實羅比雷近況非常火燙，也是藍鳥戰績攀升的重要功臣之一，他近15場比賽拿下7勝2敗，96.2局投球中能飆出130次三振，自責分率僅2.05。過去7場3勝0敗，47局飆出74次三振，自責分率是可怕的1.91，由以上數據來看他算是急起直追，殺個對方措手不及。

接著洋基與藍鳥例行賽各剩16場，兩隊除要競爭外卡席位，羅比雷和寇爾的美聯賽揚獎之爭也相當有看頭，只能說洋基和藍鳥本季注定要成為死敵，而在台灣時間9月29日到10月1日，藍鳥將在主場與洋基進行3連戰，屆時肯定相當刺激。