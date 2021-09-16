民進黨台北市議員王世堅。（資料照，張穎齊攝）

五倍券將發放，各部會也積極推加碼券，但須抽籤。對此，民進黨北市議員王世堅昨(15日)批「我認為行政院長不是康樂股長」、「什麼動滋券、農遊券、藝FUN券一堆券」都有數量限制，要靠運氣，非常莫名其妙」；王世堅說，政院應做更重要的事才對，但現在各部會為搭配5倍券，好像大家一起玩、一路玩、一直玩。王的說法曝光後，引發不少網友熱烈討論，有人就說「以為大家都閒閒沒事做」、「上位者不斷玩弄人民智商」。

關於各部會推出的加碼券，王世堅昨在政論節目《新聞大白話》中談到，行政院長不是康樂股長，台灣人要怎麼吃喝玩樂、要過基本生活不用你教，你要發五倍券已爭論這麼久了，就趕快發，只是其它各部會，什麼動滋券、農遊券、藝FUN券一堆券，都是有數量限制，委由唐鳳設計平台抽籤，等於大家天天在抽獎，而抽獎是靠運氣，真的很「莫名其妙」。

王世堅質疑，如果真有一家辛苦過活的民眾，就算抽到動滋券會高興嗎？他認為行政院各部會應該去做國土規畫、縣市怎麼整併、稅金怎麼分配等這些大事，而不是一天到晚針對雞毛蒜皮的小事，連發給民眾優惠券都要搞這種方式，把簡單的事複雜化，他個人重申四個字：莫名其妙。

針對王世堅的說法，有超過400名網友在相關報導底下留言表示，「世堅真的是說到重點了」、「適任『好歡樂、好剌激部長』」、「一堆抽抽樂，政附是有事嗎？」「議員您真的說出我的心聲，一堆亂七八糟的券，看的我眼花撩亂」、「簡單的事情複雜化，整個部會太閒？」「搞東搞西，轉移焦點」。

網友留言。(取自YAHOO新聞)

加碼券怎麼抽。(行政院提供)