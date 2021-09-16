美國總統拜登周三會見多家美國企業執行長和其他商界領袖，在未接種疫苗者的感染數激增之際，拜登敦促企業界要求員工接種新冠疫苗。

包括迪士尼、微軟和零售連鎖藥妝店Walgreens Boots Alliance Inc等企業執行長，以及綜合醫療照護組織Kaiser Permanente、費城兒童醫院等機構執行長都出席這場會議。

代表全美2000萬名雇主的Business Roundtable總裁、曾擔任前總統小布希幕僚長的Josh Bolten亦出席會議。該商會對拜登宣布的強制令表示歡迎。

由於國內疫情持續升高，部分地方的醫院量能吃緊，上周拜登對幾乎所有聯邦公務員、約聘人員和大公司發布強制接種令。在這幾個月試圖說服美國人去接種免費疫苗後，現在白宮開始採取較為強硬的措施，希望州和地方政府、公司和學校能配合推動強制接種疫苖的措施。

部分共和黨執政的州和許多美國人以經濟或選擇自由為由，無視衛生官員諄諄善誘的疫苗接種建議。迄今美國只有63%人口至少接種過一劑疫苗，這樣的疫苖接種率落後大多數已開發經濟體。

民意調查顯示，大多數美國人支持某種形式的強制接種。拜登周二表示他看到了民意大致上是支持強制接種，儘管總會有一小部分人拒絕接種。

官員透露，白宮希望周三的這場會議能成為讓全國更多企業站出來採取類似措施的號召力。