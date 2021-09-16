九月份美林全球基金經理人調查報告出爐，看好經濟成長的經理人降至13%，連續六個月下滑且為2020年4月以來最低，高峰則為今年三月份的91%，但儘管對經濟前景抱持審慎看法，淨加碼股市比重仍達50%，遠高於過去二十年平均的29%，此外，84%經理人預期聯準會將於年底前逐步收回刺激政策，Delta病毒及就業市場復甦變化則最可能影響縮減購債的時間表，而著眼於經濟成長前景的不確定性，經理人認為聯準會將維持鴿派態度，預期第一次升息的時間點自先前預估的2022年11月延後至2023年2月。

雖然大多數經理人仍然預期未來經濟成長與通膨水準將高於平均趨勢，但受到疫情反覆對供應鏈及投入成本所造成的影響，越來越多企業提出獲利預警，經理人對企業獲利上調的預期降至2020年5月來最低的12%，且22%經理人預期未來幾個月仍會持續下滑，所幸受惠全球寬鬆貨幣政策，多數經理人認為目前全球流動性環境處於2007年7月金融海嘯前的最佳狀態，而著眼於中國經濟降溫的風險，82%經理人預期中國政策將轉趨寬鬆，自七月份的44%大幅攀升。

在資產配置方面，現金配置升至4.3%較上月微幅增加0.1個百分點，此外，經理人採取槓鈴式策略，較上月同步增加配置循環性的工業、原物料及能源產業與防禦型的健康醫療與民生消費類股。在最擁擠交易及最大尾端風險方面，經理人認為做多科技為最擁擠交易，其次分別為做多ESG及放空中國股市，而雖然有高達69%經理人認為通膨僅為暫時，通膨風險仍名列本次調查的最大尾端風險，其次則為聯準會縮減購債、Delta病毒擴散、資產泡沫及中國政策。