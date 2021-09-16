香港6月將BNT疫苗接種年齡下降至12歲後，出現37例青少年接種後心肌炎個案，絕大部分在打第2劑後發病。香港衛生防護中心疫苗可預防疾病科學委員會、港府專家顧問團建議，12至17歲青少年只需打1劑BNT疫苗。

香港疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆今（16日）在電台節目表示，有關疫苗好處及風險，香港實施青少年接種BNT疫苗3個月，發現12至17歲群組接種後，出現心肌炎及心包炎的機率偏高，每幾千名接種青年就有1例個案，概率較美國多出數倍。

劉宇隆續指，香港至今接獲37例相關個案，男生佔32例，女生佔5例，其中30例在第2劑後出現。劉指，出現心肌炎的青年一般須住院5至6日才痊愈，但仍要繼續複診，兒童醫院已成立專科跟進個案。

香港呼吸系統專科醫生梁子超認為，在本土疫情控制較好時，打1劑疫苗較為合適，而且出現輕微心肌炎的青年暫時不知是否會有長遠影響，也不排除會出現嚴重個案，但他補充，如果學生要到海外留學，或者本身有嚴重基礎疾病，還是應該繼續接種第2劑疫苗。

而香港大學感染及傳染病中心總監何栢良則表示，應讓有需要離開香港或因自身疾病以致免疫反應不足的青年，接種2劑BNT疫苗，但2劑之間應相隔較長時間。他舉例，挪威建議16至17歲青年起碼隔2個月才接種第2劑，而英國亦有證據證明，所有年齡層的人士，若2劑疫苗之間隔較長時間，整體效果會較好；另也有部分國家會照樣為青年打2劑，但每針劑量減半，免疫反應會比只接種1劑好。