雙胞胎雖然生理特質相似，但喜歡的事物不見得相同，沒想到國外竟有雙胞胎愛上同名女子。非洲盧安達一名女子與一對雙胞胎談戀愛，三人甚至還共組家庭，婚後生活非常美滿，近日該女子還宣布懷孕的消息，讓外界感到非常新奇。

根據當地媒體報導，瑪莉（Marie Josiane）第一次約會時，對象是雙胞胎的哥哥，兩人隨即進一步交往，在約會的過程中，哥哥並未透露過他有一個雙胞胎弟弟，豈料某天瑪莉外出時，正好遇到雙胞胎弟弟，當時她將對方誤認成哥哥，便上前親吻、擁抱對方，不料此舉也讓雙胞胎弟弟墜入愛河。

兄弟倆愛上同一名女子，原以為他們會因此吵架，豈料兄弟倆不但沒有起爭執，甚至決定一起生活，瑪莉透露，起初他們雙方的家人也無法理解，甚至要求她只能嫁其中一人，當時瑪莉也才意識到，她已經同時愛上這兩名男子，也同意過這樣的生活，家人直至看到他們相處模式後，發現瑪莉是真心愛這對兄弟，才同意這門婚事。

瑪莉提到，「他們雖然妻子都是我，但兄弟倆完全不會因此忌妒或仇視對方」，如今結婚2年多，三人的生活過得很幸福，不過一妻多夫的狀況在他們生活的村莊極為少見，因此他們外出時，也經常受到村人議論，「不管別人怎麼說，我們都是充耳不聞，生活過得開心，才是最重要的」。

而結婚以後，兄弟倆會協議好時間，輪流陪伴瑪莉，近日瑪莉也順利懷孕，他們明年將迎來第一個孩子，儘管不知道孩子是哥哥還是弟弟的，但對他們而言，這其實並不重要，一家人開開心心的生活，才是最幸福的事情。