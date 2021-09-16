首波BNT疫苗施打對象為12至17歲在籍學生，嘉義縣日前發出1萬6629分接種意願書調查，今回收確認書，有93％學生有意願接種，且全數同意在校接種，嘉縣衛生局表示，造冊後將依照各校排定時間，自23日至10月20日分批進入校園接種。

縣府教育處日前分送1萬6629分接種意願書至縣內38所公私立國高中職，今全數回收、造冊，代理處長李美華說，統計後有93％勾選同意接種，造冊後將由衛生局安排醫護人員到校替學生接種。

衛生局表示，除衛生所人員外，此次也委託台中榮總嘉義分院、朴子醫院、大林慈濟醫院等團隊，協助到校幫學生施打疫苗，另考量近日許多國中生陸續接種HPV疫苗，考量至少要和BNT施打間隔14天，衛生局特別錯開接種時程，避免讓學生在14天內接種兩劑不同的疫苗，另如果學生施打BNT後感到身體不適，建議直接請疫苗假，由父母帶回家休息、觀察。