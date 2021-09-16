中秋4天連假迎來返鄉出遊熱潮，國光客運與旅遊體驗預訂平台KLOOK合作推出獨家折扣，首次下單訂票享8折優惠，不限路線不限票種一律打9折。國光客運表示，部分熱門路線周五（17日）下午與周六（18日）上午預售超過9成，是去年初疫情以來難得一見榮景，恢復接近疫情前連續假期搭乘人潮。

國光客運指出，以1834路線台北嘉義為例，明天（周五）下午5時至晚間9時尖峰時段每隔15分鐘密集發車，已經售出9成車票，全天預售票也有6成以上訂位，連假第1天周六上午座位也剩下不多。國光客運表示，其他像是1832路線台北埔里或1839路線台北屏東，皆恢復至每隔30分鐘一班車最佳運能，尖峰時段已售出9成座位，全天則為6至7成。國光客運強調，周五下午起都有調派預備車輛與駕駛待命，將視乘客購票排隊情形機動增加班次。

以往為鼓勵搭乘大眾運輸工具，主管機關循例於連假前祭出85折優惠補貼與轉乘優惠措施，單趟可以省下數十元，今年中秋連假因為疫情取消。國光客運與KLOOK跨業合作，即日起至9月30日前，乘客到KLOOK客運訂票頁面訂購國光客運車票，不限路線不限票種，於結帳頁面輸入指定優惠碼，車票一律打9折，新用戶首次下單更有8折優惠，比往年連假公運85折優惠更划算。

國光客運表示，自去年開始與KLOOK推出一站式車票線上預訂系統，受到年輕消費者歡迎，使用率不斷向上攀升。根據瞭解，之前KLOOK平台國光客運車票銷售金額單日很少破萬元，自8月中旬上架預售以來，每天至少都有3萬元以上銷售佳績。