南韓34歲女星許怡才日前登上YouTube節目透露，自己因受不了演藝圈「陪睡潛規則」，而被迫放棄當演員，影片一出立即在網路上引發熱烈討論。沒想到近日又有知情的幕後人士證實許怡才所言不假，而且已婚人士玩更兇，再度引起熱議。

許怡才日前登上前女團Crayon Pop成員WAY（許敏善），所經營的YouTube頻道「웨이랜드WayLand」，暢聊自己突然消失在演藝圈的真實內幕，與可怕的陪睡潛規則，而受到網友熱議，並開始肉搜過去曾與她合作過的男演員，其中男星吳智昊就遭到網友高度懷疑，但到目前為止吳智昊都沒有對外做出回應，也讓這件事在網路上持續瘋傳。

許怡才在節目中爆料自己曾被知名男演員要求陪睡。（圖／YOUTUBE）

不過，近日一名在網路上擁有10萬名粉絲訂閱的舞蹈老師仁智雄（暫譯，인지웅），卻在個人經營的YouTube頻道「인지웅K-pop idol trainer」上，公開證實許怡才所說的「潛規則」是真的。

影片中仁智雄透露，自己過去曾有一段時間在演藝圈內，與不少演員合作過，當時他就曾看過一對男女演員在中午吃飯休息時突然不見，後來才從工作人員的口中得知他們跑去開房間，玩了一輪才回來繼續工作，而且兩位都還是有家庭的人。

仁智雄還表示，這種現象若是在聚會應酬的場合會更加誇張。當年他曾參加某演藝協會與政治人物都在場的活動，看到一名女子不斷替協會會長及議員們倒酒，自己卻滴酒不沾，後來才得知該名女子其實因病正在治療中，但是某議員卻一直逼她喝酒，被她因病拒絕後，議員竟認為女子藐視他，甚至情緒失控飆罵髒話並與一旁替女子擋酒的會長大打出手，現場所有人就這樣看著兩位50多歲的長官在眾人面前打架，讓他相當傻眼。

另外，仁智雄也提到，雖然演藝圈中還是有自愛、懂禮貌又受人尊敬的資深前輩演員，但這種人少之又少，尤其是那些在電視圈混很久的人，從年輕時就一直都是以「潛規則」出軌、玩弄別人的感情，甚至以前輩姿態壓迫新人，即使現在的演藝圈生態已逐漸改變，但長期下來他們仍改不掉惡習，而這些潛規則確實讓很多人都受不了，也讓他為許怡才感到可惜。