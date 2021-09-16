桃勤清潔人員（案16213）昨日確診，經定序確定感染印度變異株（Delta）。對於個案的感染源，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，個案的感染源應與環境污染有關，但還需要更多證據來判定，本周會到現場了解清消過程，檢視後將與專家討論。

陳時中表示，桃勤事件各方面的證據顯示，員工的感染和環境污染有關，但最後的判定還需要更明確的證據，目前不會列在不明感染源。員工周遭的人當中，目前有相當的比例，密切接觸者45+1人有45人陰性，職場也是8、9成陰性，疫情可以控制的可能性高，但還需要觀察。

對於桃勤出現環境污染，管理上是否有需改進之處？陳時中回應，此案應是在飛機的內部環境感染，這個禮拜，指揮中心準備到現場看看清消管理的過程，檢視之後將和專家做討論。

中秋連假將至，台南某幼兒園要求小孩連假離開台南市就要自主請假14天。對此，陳時中表示，相關的考慮，大家謹慎為要，這屬於學校裡面教育單位的規定，他們有這樣的措施，還是多和專家請教會比較好。