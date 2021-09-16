高鐵宜蘭站場址問題越演越烈，甚至打破了原本藍綠「徑渭分明」的政壇態勢，促成了另類的「藍綠合作」，立委陳歐珀、宜蘭市長江聰淵及宜蘭縣議會議長張建榮16日一起相約北上向立法院長游錫堃陳情，希望高鐵宜蘭站的場址能選在「宜蘭站」。

繼兩天前民進黨籍前宜蘭代理縣長陳金德以位於宜蘭縣中心、是最適當的地點為訴求，公開表態支持國民黨籍的現任縣長林姿妙提出的「縣政中心站」場址，16日又出現另一波的「藍綠白合作」，民進黨籍立委陳歐珀、宜蘭市長江聰淵、國民黨籍宜蘭縣議會議長張建榮以及台灣民眾黨服務處幹部等人16日共同領軍，率領著藍綠地方民代、觀光業者一同北上前往立法院，向院長游錫堃陳情希望高鐵宜蘭站的選址地點能夠選擇「宜蘭站」。

一行人在陳情連署書中陳述，宜蘭站擁有「公有土地最多，民宅拆除最少」、「人口數最多、旅客乘載量最大」、「可無縫轉乘，讓三鐵共構效益最大化」、「現成的接駁系統，通達全縣主要聚落景點」等四大優勢，選擇宜蘭站將符合「最多數」及「最理性」的民意，更是最佳的選擇；不過游錫堃只是接下連署陳情書，並未當場做出任何承諾或明確的意見。

由於中央遲遲未能拍版定案，也讓高鐵宜蘭站日趨複雜，16日陳、江、張3人的大動作則讓「高鐵宜蘭站」的議題更白熱化，但有知情人士表示，這3人的大動作恐將會適得其反，原因是目前行政大權掌握在行政院長蘇貞昌手上，游錫堃雖是立法院長但並沒有掌握實權，而蘇、游2人在2007年黨內總統初選時便種下的嚴重心結至今難以化解，如果游錫堃真的採取如同「踢館」或「巴頭」的姿態要蘇貞昌「低頭就範」，以蘇的強硬脾氣，即使是蔡英文總統親自跳出來主持大局，恐怕也很難順利立即拍板定案。