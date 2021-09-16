【LIVE直播】內用剛解封幼兒園群聚再增確診 侯友宜最新說明｜2021.09.16

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增12例新冠肺炎確定病例，分別為2例本土及10例境外移入，2例新增本土都在新北市，其中1人為板橋幼兒園負責人，整體群聚累積33例；另1人則是在醫院檢出的長者。桃園市昨有一名Delta確診者是一名20多歲的女性機艙清潔人員，新北市衛生局今公布確診者足跡，9月10日曾到新莊老街、全家便利商店新莊武廟店、新莊新豐店及好市多新莊店。

清潔員足跡曝光

新北市長侯友宜上午表示，新增個案是被匡列的對象，周邊接觸者也已經篩檢，新北疫情穩定持續監控。關於今天開放餐廳內用政策是否受到影響，市府將會滾動檢討。

今日新增2例本土病例中，案16214為80多歲女性，今年9月14日因其他原因就醫並採檢，於今日確診；接觸者匡列中。案16221為70多歲女性，9月5日因北部某幼兒園感染事件由衛生單位安排至其他場所隔離，隔離期間及隔離期滿前採檢結果皆為陰性且均無症狀，9月12日解除隔離，9月14日因喉嚨痛就醫採檢，於今日確診；已匡列接觸者2人，均列居家隔離，其餘接觸者匡列中。