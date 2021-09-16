日本經典人氣漫畫《JOJO的奇妙冒險》系列改編的《岸邊露伴一動也不動》日劇版，主演高橋一生因為從高中開始就非常喜歡「岸邊露伴」這個角色而表示終於「如願」。台灣在16日、17日以及22日晚上9點於WAKUWAKU JAPAN全台首播。

由知名漫畫家荒木飛呂彥的《JOJO的奇妙冒險》系列衍生出的《岸邊露伴一動也不動》，宣布改編時引發熱論，而高橋一生能演出自己喜愛的漫畫角色，強調自己「真的超級幸福」。此外還找來飯豐萬理江、中村倫也、森山未來、瀧內公美等實力派演員同台飆戲。

從紙本轉換次元立體化，短短三集的內容卻讓觀眾、網友拍手叫好，大讚高橋一生飾演的岸邊露伴「解析度超高」、「完美的真人版」之外，對於完成度甚至原著漫畫裡面特有的「氣音台詞」字幕表現細節毫不馬虎，甚至在推特上還有粉絲發起「發行實體產品運動」，大喊「拜託讓我課金，趕快出影像產品」、「我要買三套」、「不出實體產品真的太可惜！」，不但真的讓粉絲達成心願，年底也將推出全新續作。

《岸邊露伴一動也不動》日劇版描述有點特立獨行、把追求真實性擺在第一位的漫畫家岸邊露伴，在採訪途中遭遇奇妙的事件。他將以能把對方變成書本的特殊能力「天堂之門」，挺身挑戰這些事件！而電視台為了力求完美，找來擔任「JOJO的奇妙冒險」動畫版的編劇小林靖子操刀，WAKUWAKU JAPAN將在今天（16日）、明天（17日）以及下週三（22日）晚間9點全台首播。