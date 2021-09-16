高雄苓雅區一間餐酒館遭民眾投訴違反防疫規定，除了未依規定設置隔板、梅花座，甚至還有女陪侍服務，警方到場時，為了規避開罰，陪酒的林姓女公關竟還向警方謊稱與男客人是情侶，但卻在員警追問之下，林女連男友姓名都無法回答，遭警方一眼識破，警方立即依法開單告發，並建請市府相關單位執行斷水斷電。

高市警苓雅分局成功路派出所15日0時許接獲民眾報案，稱苓雅區自強三路一間餐酒館疑似違反相關防疫規定，警方獲報後，立即派員突擊該餐酒館實施防疫稽查，發現店內沙發區有3桌客人，現場共計約10多名顧客。

警方調查後發現，39歲沈姓負責人、20歲林姓女公關、35洪姓女公關分桌接待顧客，並在旁一同飲酒作陪，警方發現沙發區的座位不僅未依防疫規定落實梅花座外，桌面也沒有確實使用隔板，顧客甚至還將店家準備的透明隔板放置於地板上。

沈男見到警方突擊餐酒館實施防疫稽查時，雖然立刻將放在地上的透明隔板拿到桌上放置，但警方早已全程錄影蒐證，此外，林女面對警方詢問，竟謊稱並非公關作陪，只是與朋友到餐酒館消費，更強調坐在一旁的男子就是她的男友，但警方立即向林女詢問男子姓名，林女卻「連男友名字都叫不出來」，面對警方一連串提問，同樣也是支吾其詞，謊言當場遭警方戳破。

除針對該餐酒館未落實隔板、梅花座等防疫規定，甚至還有女陪侍作陪，警方依違反傳染病防治法對沈姓負責人、女公關開立舉發單，並依現場蒐證及調查事證資料，函請市府相關局處依法裁罰，另外建請予以執行斷水斷電。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障