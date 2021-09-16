台中市潭子區潭南門街路面破損嚴重，造成路面顛簸，險象環生，經民眾陳情，市議員賴朝國與立委楊瓊瓔服務處邀集潭子區長林國聲到現場會勘。潭子區公所允諾立即辦理工程改善，長度約455公尺、寬6.5公尺，總工程經費約160萬元。

賴朝國指出，潭秀里南門街路面破損嚴重，造成路面顛簸，險象環生，地方民眾希望儘速辦理改善，避免不必要的意外一再發生，並要求潭子區公所立即辦理路面改善工程，確保人民生命財產安全。

林國聲說，潭子區南門街路面破損嚴重，確有改善的必要，依市議員賴朝國、立委楊瓊瓔服務處及多數民眾的建議，區公所會立即進行路面改善工程，合計長度約455公尺、寬6.5公尺，總工程經費約160萬元，預估11月底前即可完工。

賴朝國表示，會勘與潭子區公所取得共識，爭取160萬元，來進行南門街的路面改善工程，讓潭子區居民的生命財產安全獲得更大的保障。