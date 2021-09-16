高端混打試驗遭批「推銷高端」 陳時中喊批評不合理：不是指揮中心要求做的

高端疫苗啟動混打試驗，將召集上百名接種過一劑莫德納疫苗的受試者，安排接種第二劑高端疫苗，衛福部長陳時中今天表示，由於試驗將用到莫德納疫苗，必須經由總公司同意，這部分需要先獲准，將由指揮中心來擔任窗口進行協調。

ACIP召集人李秉穎今天表示，高端啟動混打試驗目的並非解決到貨量不足的問題，而是要降低心肌炎的風險，陳時中說，心肌炎發生率不是特別高，但值得大家注意，大家可能聽到心肌炎、心包膜炎會覺得可怕，但到目前為止都沒有出現死亡案例。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，根據美國公布的資料，目前幾乎沒有看到打完莫德納疫苗後因心肌炎而要住到加護病房的個案，香港近期雖傳出有三十七名年輕人接種後出現心肌炎、心包膜炎，其中有三十位是打第二針後才出現，平均年齡十五歲，但通常住院幾天後就能出院。

資深媒體人趙少康今天痛批，中央流行疫情指揮中心啟動高端疫苗的混打試驗是狗急跳牆，絕不會被三百萬名等待第二劑莫德納疫苗的民眾接受。衛福部長陳時中今天解釋，啟動高端混打試驗並非要推銷高端，「這樣的批評不太合理，應該要更理性一些」。

陳時中表示，啟動高端混打試驗只是提供一些數據、情境讓外界了解，基本上使用還是會尊重大家的選擇，絕非要推銷高端，外界批評有些不合理，應該更理性一點。